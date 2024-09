Bancarotta della società delle Naiadi | tre condanne assolto un socio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pescara - Condannati il commercialista Serraiocco, l’amministratore Di Bartolomeo e ilColaneri. Assoluzione per D’Orazio, come richiesto dalla Procura. Nel processo per lafraudolentaProgetto Sport, che gestiva l'impianto sportivo, la sentenza di primo grado ha portato a tree una assoluzione. La vicenda riguarda la cattiva gestione dell’impianto, di proprietàRegione Abruzzo, situato sulla riviera nord di Pescara. Il giudice Maria Michela Di Fine ha inflitto la pena più severa, quattro anni e sei mesi di reclusione, al commercialista Vincenzo Serraiocco, noto anche per le sue ambizioni politiche. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna di cinque anni e dieci mesi, ma il tribunale ha riconosciuto una pena inferiore.