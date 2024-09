Amici 24 tra i nuovi cantanti della scuola c’è Luk3 | l’ex fidanzata famosa e la collaborazione con un altro ex allievo del talent

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nella nuova edizione didi Maria De Filippi arriva un nome che sta già facendo parlare di sé: il cantante, al secolo Luca Pasquariello. Il giovane artista, molto popolare sui social ed apprezzato da un vasto pubblico, è stato fortemente voluto nel cast sia da Anna Pettinelli che da Lorella Cuccarini. Una curiosità interessante è che sarà proprioa scegliere nei prossimi giorni con quale delle due lavorare per il suo percorso all’interno. ( CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSE COMPLETA DI), Nato il 3 marzo 2007 a Marcianise, in Campania, Luca Pasquariello ha scelto il nome d’arteper il suo debutto nella scena musicale. Nonostante la giovane età, il cantante ha già conquistato una considerevole popolarità, in particolare grazie ai social network, dove è molto attivo.