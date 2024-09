Al PalaKobilica è subito trionfo azzurro | il pratese Danesi si laurea campione del mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Prato, 27 settembre 2024 - Inizia col botto la Coppa deldi pattinaggio artistico, specialità obbligatori, in corso di svolgimento a Prato al palazzetto dello sport. Per l'Italia arrivanotre medaglie d'oro: una nel femminile e due nel maschile. A rendere ancora più speciale l'evento è stato il fatto che due titoli mondiali sono andati ad altrettanti atleti delle società che organizzano la manifestazione: Primavera Prato e Dlf Pistoia. Ma andiamo con ordine. Il primo boato alè arrivato per festeggiare il titolo mondiale di Mattia, nella categoria Cadetti maschili. Il portacoloriche milita nella Primavera Prato è salito sul gradino più alto del podio mettendosi alle spalle i due temibili rivali del team Usa.