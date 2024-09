Usa il sindaco di New York incriminato per reati federali

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildemocratico di NewCity, Eric Adams, è statoda una giuria popolare per, stando a quanto riportano due fonti a conoscenza del dossier. A mercoledì sera, l’atto di accusa che riporta in dettaglio le incriminazioni contro Adams rimane secretato, secondo quanto riportato dalle fonti, che hanno parlato con l’Associated Press a condizione di anonimato. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan ha rifiutato di commentare. Il primo a riportare la notizia è stato il NewTimes. “Ho sempre saputo che se avessi difeso le posizioni per i newesi sarei stato un bersaglio, e un bersaglio sono diventato“, ha detto Adams in una dichiarazione che implicava che non fosse stato informato dell’atto di accusa. “Se sarò accusato, sono innocente e combatterò con ogni grammo della mia forza e del mio spirito”.