Un team dal forte know how

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il punto di forza di Edildelta risiede nella capacità di offrire supporto a imprese e progettisti nella gestione delle commesse, mettendo a loro disposizione ilhow pluriennale maturato dal propriodi consulenti specializzati, e affiancandoli in ogni fase proponendo soluzioni su misura e materiali unici adatti ad ogni tipologia di progetto sia residenziale che commerciale. L’obiettivo è quello di facilitare la gestione delle commesse in tutte le sue fasi - progettazione, fornitura, logistica e messa in opera - garantendo ai propri partner risultati sempre ottimali. Tra i servizi offerti sia alla clientela privata che a quella professionale spiccano l’effettuazione di sopralluoghi, rilievi e misurazioni abitative, progettazione in 3D, consulenza burocratica e assistenza post vendita.