Ucraina Zelensky all’Onu chiede pace reale Putin minaccia l’uso di armi nucleari

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il mondo stia dalla parte dell’e cerchi una “e giusta” e non “una via d’uscita”. È questo l’appello del presidente ucraino Volodymyr, pronunciato dal podio dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Alla vigilia della sua visita a Washington, dove è atteso da Joe Biden al quale dovrebbe presentare il suo ‘piano per la vittoria’,si è rivolto ai leader mondiali riuniti. Fra loro non c’era Vladimir, che quest’anno non partecipa. Ad ascoltare il leader ucraino per la Russia c’erano solo diplomatici di basso livello, mentre a prendere la parola per conto di Mosca sarà nei prossimi giorni il ministro degli Esteri Sergey Lavrov.