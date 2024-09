Telecronisti Luna Rossa-Ineos Britannia | chi commenta su Sky e Mediaset finale Louis Vuitton Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il programma e ididellaCup: ecco chile regate di questo fine settembre su Sky e, le emittenti che detengono i diritti tv di tutta l’America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona e stavolta si fa sul serio: c’è latra l’imbarcazione italiana e quella britannica, in palio al termine delle tante regate previste, l’approdo nella finalissima contro i campioni in carica di New Zealand nell’atto conclusivo dell’America’s Cup che assegnerà l’ambito titolo. Si parte giovedì 26 settembre, il confronto diretto è al meglio delle tredici regate.