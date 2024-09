Stefano Feltri | il Libano per rafforzare Benjamin Netanyahu

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 26 settembre 2024) Conflitto in escalation tra Israele e: operazioni di intelligence senza precedenti Nelle ultime settimane, le tensioni tra Israele ehanno preso una piega pericolosa, scatenando preoccupazioni per un conflitto in escalation sul fronte settentrionale di Israele. Come riportato da Vanity Fair (numero 40), Israele ha condotto una serie di operazioni di intelligence contro il gruppo militante Hezbollah, una delle forze chiave in, con cui Israele ha tensioni di lunga data. Il conflitto è iniziato con l’uso di perseeker e walkie-talkie, che sono stati trasformati in dispositivi esplosivi e fatti detonare a distanza, causando gravi ferite tra i membri di Hezbollah. In seguito, Israele ha preso di mira direttamente figure chiave delle forze speciali di Hezbollah, tra cui il comandante di alto rango Ibrahim Aqil.