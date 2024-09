Sinner la vicenda doping non è ancora conclusa | martedì il responso Wada

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si attende l’agenzia Mondiale antiJannik, fresco vincitore degli US Open devemettere la parola punto alla. L’azzurro è tranquillo e in linea di massima laè alle spalle. Per archiviarla definitivamente, però, si attende ildella(l’agenzia mondiale anti). Tra lunedì edovrebbero prendere una decisione riguardo al ricorso o meno. La, nelle scorse settimane, aveva chiesto, dopo la sentenza del TAS, di aver tutti i documenti da parte della Itia, l’antidel tennis. Da allora sono 21, dalla data di ricezione dei documenti, i giorni che devono passare prima di arrivare a una decisione. Leggi anche: Gli azzurri di Parigi da Mattarella: “Ho seguito tantissime gare in tv” Nessuno ha prò mai reso noto quando la documentazione sia stata fornita con esattezza.