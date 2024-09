Scuole Torre e Sala l’opposizione | ‘Interrogazione rimandata l’Amministrazione teme il confronto’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Risalgono addirittura a febbraio le interrogazioni delle opposizioni che finalmente giungeranno in aula il prossimo 1° ottobre, ma con grande sorpresa, tra queste non c’è quella relativa alla ormai nota questione della. La motivazione riportata dal Presidente Parente nella seduta di capigruppo di oggi è molto semplice: non c’è la risposta dell’Assessore interrogato, per cui non si può procedere, bisogna attendere il prossimo giro. Certo che se i tempi sono quelli tenuti sino ad ora, c’è da aspettarsi che attendano la fine dell’anno scolastico”. Così in una nota i gruppi consiliari PD – Civico22 – Città Aperta – Azione – Misto. “Intanto oggi – aggiungono – c’è stata la visita degli ispettori ministeriali e già trapelano le voci su un ricco e dettagliato dossier pronto da tempo per difendersi dalle accuse arrivate da più fronti.