Rocca | Collaborazione fra sanità pubblica e privata per migliorare i servizi ai cittadini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 25, settembre 2024 – “Un confronto sincero e leale con l’Unione Nazionale degli Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità, al Teatro Brancaccio. Abbiamo il dovere di governare un sistema complesso come quello delladi una Regione che è tuttora in piano di rientro“. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco. “Occorre evitare la contrapposizione e lavorare tutti insieme, – prosegueo Sanitario Regionale e privato accreditato, per garantire il massimo della qualità e deiai nostri, riducendo le liste d’attesa per visite e diagnostica. Continueremo a lavorare con serietà e determinazione, ponendo al primo posto la qualità deisanitari che abbiamo il dovere di governare e fornire alle persone”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.