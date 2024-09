Pulizia e messa in sicurezza Nell’alveo del Ticino i lavori di consolidamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Idi manutenzione, più volte sollecitati e richiesti dalle associazioni remiere e dai residenti in Borgo, sono finalmente cominciati. Est Sesia è all’opera nella parte finale della caratteristica via Milazzo per ripulire e mettere inl’alveo del. Non solo, perché l’intera sponda del fiume, sul lato del Borgosoggetta a erosione, sarà sottoposta adi. È stata la Regione a mettere a disposizione 900mila euro per consentire ad Aipo di effettuare l’intervento di fronte alla casa galleggiante del Club Vogatori pavesi. L’obiettivo è mettere inla sponda e valorizzare il patrimonio storico della zona. Tanto per incominciare, infatti, nei giorni scorsi alcuni volontari dell’associazione MeiStoInBurg hanno ripulito una vecchia gradinata di accesso al fiume.