Pulisic è finalmente sbocciato l’elogio del Guardian | Se non fosse stato per lui Fonseca starebbe peggio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Christiansembra essere un calciatore rinato da quando è arrivato al Milan dopo gli ultimi anni al Chelsea in cui, complici gli infortuni, non era riuscito a dare il meglio di se. E oggi, scrive il, stiamo ammirando la miglior versione dell’americano.Da quando era un giovane del Borussia Dortmund si parlava di lui come di un astro nascente del calcio. Certo, ne ha dovuta fare di strada il classe 98, ma adesso, continua il, è diventato determinante per la sua squadra: Nel derby della Madonnina di domenica sera,ha firmato il vantaggio dei rossoneri dopo soli 10 minuti di gioco; inoltre, èanche il miglior giocatore in campo. E, in generale, è ormai il miglior giocatore del Milan. Nella sua prima stagione in Serie A 12 gol e 8 assist, cominciando il campionato 2024-25 con 3 gol e 2 assist in cinque presenze.