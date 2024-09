Pizzeria chiusa per ‘puzza di pizza’ M5S | Facciamo chiarezza violate le normative

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa chiusura dellaDanese di Portici, in via Libertà, ha scatenato una serie di reazioni tra i cittadini e gli utenti del web nelle ultime settimane, tanto da diventare un caso virale. I titolari della, in seguito all’ordinanza sindacale che ha imposto la sospensione dell’attività, hanno affisso un cartello che recitava “chiusi per puzza di pizza”, alimentando voci e supposizioni sulle motivazioni reali della chiusura. Molti hanno ipotizzato un accanimento burocratico, provocando un’ondata di post e commenti sui gruppi social locali, in cui gli utenti hanno espresso solidarietà ai proprietari della, definendo assurda e ingiustificata la chiusura di un’attività gastronomica per il semplice motivo di odori percepiti.