Pavarese | Conte è entrato nella testa dei calciatori

(Di giovedì 26 settembre 2024) Gigi, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Credo che Lobotka e Gilmour siano duesimili ma che possano coesistere. Sono convinto che il Napoli poteva osare un po’ di più a Torino perchè la partita si poteva vincere, anche se gli azzurri ci hanno provato. L’immagine del Napoli combattivo e che non lascia nulla a caso, mi è rimasto impresso il recupero di Simeone contro il Cagliari sulla linea dell’area di rigore difensiva e la sua reazione fece capire quantosia giàmente di ogni calciatore ridando il senso di appartenenza ad ognuno.