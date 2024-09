Nei board delle quotate di Piazza Affari più di un membro su due è donna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nei consigli di amministrazioneaziendec'è più diversità che altrove. Anche per effetto della Legge Golfo Mosca nel 2023 più di un seggio su due è stato affidato ad una, in percentuale più della media europea, il 51% contro una media del 47%. Sebbene molte di loro siano alla prima esperienza in un consiglio, e abbiano maturato esperienza in un settore diverso rispetto a quello in cui opera l'azienda per cui lavorano. Si tratta di un elemento essenziale per navigare questi tempi d'incertezza, evidenziano gli esperti di Heidrick & Struggles – società di head hunting leader globale nella ricerca di executive – nella ricercaMonitor sulle tendenze emergenti nei consigli di amministrazione nei Paesi di tutto il mondo.