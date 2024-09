Napoli ti ricordi di Febbrari e De Nicola? I loro consigli…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal, è intervenuto Alfonso De, ex medico del club partenopeo. Di seguito le sue dichiarazioni. “E’ fondamentale l’integrazione tra lo staff dei preparatori e quello medico. Il mio? Mi ricordo che facemmo un lavoro straordinario perchè eravamo tra le squadre con meno infortuni d’Europa. Facevamo moltissima prevenzione e questo anche grazie allo staff sanitario e i fisioterapisti. Si gioca troppo? Il problema riguarda la preparazione atletica, mi ricordo chealdivideva la rosa in gruppi. Chi è alto e magro non può lavorare come lavora chi è basso, dipende molto dalla morfologia del calciatore”. Gli anni aldiNella stessa trasmissione in onda su Radio Kiss Kissè intervenuto anche Luigi, èx preparatore atletico del ‘Ciuccio’. Di seguito le sue parole.