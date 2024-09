Medidata estende il suo impegno all’esperienza del paziente lanciando Patient Payments

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 26 settembre 2024) La nuova soluzione accelera i pagamenti ai pazienti partecipanti a uno studio clinico, migliorando l’esperienza e l’accesso NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–, un brand Dassault Systèmes e leader nello sviluppo di soluzioni per gli studi clinici pensate per il settore delle scienze della vita, oggi ha annunciato il lancio di, una nuova soluzione che ottimizza i compensi e i rimborsi a pazienti che partecipano a una ricerca clinica. Questa offerta automatizza il ciclo di vita del pagamento e risolve il problema di lunga durata riguardante il versamento dei compensi ai partecipanti per il tempo, l’e le spese correlati allo studio, al contempo dissipando i crescenti dubbi sulle difficoltà finanziarie che possono nascere in seguito alla partecipazione a sperimentazioni cliniche.