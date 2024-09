Manna | Rinnovo Kvara? Siamo tranquilli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) In occasione della partita di Coppa Italia, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, ha parlato ai microfoni dei giornalisti riguardo a diversi temi importanti per la squadra azzurra.ha sottolineato l’importanza della Coppa Italia per il Napoli, specialmente in un anno in cui la squadra non partecipa alle competizioni europee. La Coppa Italia è una prioritĂha spiegato: “Per noi la Coppa Italia è una competizione importante. Non avendo le coppe europee quest’anno, dovremo onorarla e provare ad andare il piĂą avanti possibile. Il turnover? Tutti i giocatori stanno lavorando bene, e credo sia giusto che questa sera ognuno di loro abbia l’opportunitĂ di dimostrare quanto merita.