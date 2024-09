Luna Rossa più veloce di Ineos nella prima regata livello equivalente nella seconda VGM e velocità massima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha vinto lacontroBritannia, ma ha poi perso il secondo confronto nell’ambito della finale della Louis Vuitton Cup. Il sodalizio italiano è stato spumeggiante nel testa a testa d’apertura con la compagine britannica, partendo decisamente meglio e risultando piùdi poppa e di bolina. In gara-2, però, Ben Ainslie e compagni sono partiti leggermente meglio e poi allavirata sono stati abili a mettere la prua davanti, riuscendo successivamente a conservare il vantaggio.si è imposta con 46 secondi di vantaggio, mentreBritannia ha replicato con un margine di 18?: punteggio in perfetta parità (1-1)serie al meglio delle tredici regate, chi ne vince sette conquista il trofeo e si guadagna il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.