Legnano ubriachi alla guida e violenti con gli agenti | quattro denunciati

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Milano) –persone sono state denunciate dPolizia locale nell’ambito dell’attività di controllo di polizia stradale e sicurezza urbana sul territorio nell’ultima settimana. Tre di queste sono state fermatedi veicoli in evidente stato di ebbrezza; due di queste in orario notturno ai posti di controllo posizionati lungo le maggiori direttrici del traffico finalizzatisicurezza stradale, mentre una in orario pomeridiano. Quest’ultimo episodio è accaduto nell’Oltrestazione dove, in occasione di un controllo di polizia stradale, è stata fermata una cittadina italiana residente a Parabiagodi una vettura. La donna, che ha iniziato a inveire contro gliin stato di evidente agitazione, è stata accompagnata per gli accertamenti di rito in Comando dove le è stato riscontrato un tasso alcolemico oltre i limiti.