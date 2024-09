Le accuse a Puff Daddy sono inquietanti ma la sua storia non è quella della cultura dell’hip-hop | il rapper 50 Cent pronto a lanciare il suo docu-film

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Questa è unacon un impatto umano significativo. È una narrazione complessa che abbraccia decenni, non solo i titoli o le clip viste finora”.le parole del50(produttore esecutivo tramite la sua etichetta G-Unit& Television) eregista Alexandria Stapleton, rilasciate a Variety, per presentare il nuovoin lavorazione per Netflix, che vedrà coinvolto anche il chiacchieratissimo, incarcerato per associazione a delinquere, traffico sessuale con la forza, frode o coercizione. “Sebbene lesiano, invitiamo tutti a ricordare che ladi Sean Combs/non è lacompleta-hop esua. – hanno detto – Vogliamo garantire che le sue azioni individuali non mettano in ombra i contributi più ampi di questa”.