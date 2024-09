La destra vince il primo round ma la vera partita è in Vigilanza Rai

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alla fine iltempo è passato, con la vittoria del centro, che ha portato a casa due risultati: l’elezione di quattro membri del nuovo Cda Rai e la disgregazione dell’opposizione. Ma si tratta di una vittoria di Pirro, almeno per quanto riguarda i consiglieri. Giovedì Camera e Senato, quasi in simultanea, hanno eletto come previsto Federica Frangi (in quota Fdi), Antonio Marano (Lega), Alessandro Di Majo (M5s) e Roberto Natale (Avs). A questi si unisce Davide Di Pietro, eletto nel novembre scorso in rappresentanza dei dipendenti Rai. Il Mef, poi, ha indicato Giampaolo Rossi (destinato a essere Amministratore delegato) e Simona Agnes, che Forza Italia vuole come Presidente, sebbene sul suo nome, al momento, non ci siano i due terzi dei voti necessari in commissione diper la ratifica della nomina.