Joy uccisa a coltellate dal compagno L’uomo non era capace di intendere e volere al momento del delitto

(Di giovedì 26 settembre 2024) Cologno al Serio (Bergamo) – Aveva ucciso ala sua compagna Joy Omoragbon, 49 anni, nigeriana: l’omicidio il 28 marzo. L’autore ildella vittima, Aimiose Osarumwense, 45 anni: l’imputato aldei fatti non eradi. Lo ha stabilito lo psichiatra Massimo Biza, il perito nominato dal giudice delle indagini preliminari in sede di incidente probatorio. Per, che si trova nella Rems di Castiglione delle Stiviere, è stato disposto il giudizio immediato. Nell’udienza di oggi in Corte d’assise (presidente Ingrascì, a latere la collega Mazza) il pubblico ministero ha chiesto un’integrazione della perizia, affidata sempre al dottor Biza, per valutare la pericolosità sociale dell’imputato. Nel caso venga confermata l’incapacità, Osarumwense verrebbe assolto perché non imputabile.