Ius Scholae per la cittadinanza FI studia proposta anche per i minori non nati in Italia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – Forzanon abbandona l'idea di concedere lana con lo Ius. Così, mentre ha superato il quorum delle 500mila firme il referendum promosso da Riccardo Magi di +Europa per dimezzare gli anni di residenza legale nel nostro Paese richiesti per poter avanzare la domanda, gli azzurri puntano su unadi legge che prenda in considerazione la frequenza di un ciclo scolastico decennale da parte deistranieri.di quelli nonin, ma figli di immigrati regolari. Questa "estensione è da prendere in considerazione", ha spiegato oggi il capogruppo alla Camera Paolo Barelli che, con il presidente dei senatori Maurizio Gasparri, ha illustrato ai parlamentari del partito le linee guida del testo in una riunione in cui sono state raccolte "osservazioni tecniche". Referendum sulla, quorum raggiunto.