Inter il film sullo scudetto è un successone | presa una decisione!

(Di giovedì 26 settembre 2024) La vittoria del ventesimoe delle due stelle da parte dell’ha portato anche a diverse operazioni di marketing. Fra queste ladi produrre unsulla spettacolare cavalcata nerazzurra, che si sta rivelando unal botteghino. Tanto da portare a una– Grande risposta da parte dei tifosi dell’alla messa in onda delper celebrare la storica cavalcata che, la scorsa stagione, ha portato i nerazzurri a conquistare il ventesimodella loro storia e, di conseguenza, alla conquista della seconda stella. Come riporta Sport Mediaset, gli incassi al botteghino dimostrano un vero e proprio, con oltre un milione di euro di incasso e 80.000 spettatori nel giro di una settimana. Per questo, a grande richiesta, proseguirà la programmazione nei cinema di tutta Italia.