Iniziativa di Pallavolo Macerata e Banca Macerata A due atlete le borse di studio Paolo Mercuri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) È stata una giornata particolare nella sede diperché l’incontro con la societàè stato il momento per guardare al campionato di A2 di volley maschile e nel contempo per ricordare, il talent scout e allenatore biancorosso scomparso tragicamente tre anni fa, consegnando duediche portano il suo nome adche hanno dimostrato di sapere tagliare significativi traguardi nello sport e nella scuola. Le duedisono state date alla dodicenne Anna Bisconti, tesserata per la Ginnasticae di recente convocata nella nazionale di aerobica, e alla quattordicenne Beatrice Stagnaro, specialista nel getto del peso e lancio del disco con la società Atletica Avis. Le due hanno ricevuto una gift card dal valore di 500 euro spendibile negli esercizi del Centro commerciale Val di Chienti.