Il libro di Stefano Cesari intitolato Alla ricerca dell' equilibrio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 – Esce ildi". Disponibile in tutte le librerie e online a partire dal 27 settembre 2024 questo straordinario lavoro rappresenta un'innovativa aggiuntaletteratura e ai romanzi di formazione. La storia si dipana in maniera fluida tra le righe di questa esistenza. Perché nella vita non esiste un solo. Quello più importante è legatocrescita, che può avvenire in ogni momento. Le scelte portano ad essere un uomo libero, perché quello che ognuno di noi può fare è migliorare se stesso stando in perfetta armonia con il mondo.nasce ad Arezzo, ma il suo fare inquieto lo porta ad animare la sua vita, partecipando attivamenteformazione di gruppi teatrali.