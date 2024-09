Fuorigrotta | evade dai domiciliari La Polizia di Stato trae in arresto un 45enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024)agli arrestitenta la fuga in moto, arreper evasione e resistenza a pubblico ufficiale Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Palazziello all’angolo con via Eneide, hanno notato una moto con a bordo un soggetto che, alla loro vista, ha tentato la fuga per eludere il controllo. I poliziotti, pertanto, lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà , accertando la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, unnapoletano, sottoposto alla misura degli arrestiper reati in materia di stupefacenti; per tali motivi, ètratto inper evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolodai