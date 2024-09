Fuori anche loro due Amici dopo Todaro altre delusioni per il pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) La prima punta di24 inizia con un clamoroso colpo di scena: due delle protagoniste più attese non ci saranno. La notizia arriva da alcuni insider. La prima punta diandrà in onda domenica 29 settembre, ma le registrazioni sono già state fatte. Quella di quest’anno sarà un’annata molto particolare, la prima senza Raimondo. Sul suo addio erano circolate ricostruzioni fantasiose. >> “Ma questo è un sogno!”.24, spoiler bomba: c’è il cantante bello e famoso tra gli allievi “La volontà di andarsene è sua, di Raimondo mentre Maria è pronta a trattenerlo facendo leva sul suo carisma. Ci riuscirà? È presto per dirlo. Il coach sembra essere diventato troppo insofferente alle discussioni con gli altri insegnanti, in particolare, come detto, con la Celentano. Un rapporto che lo avrebbe logorato fino al punto di dire basta”, si diceva.