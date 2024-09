Formazioni confermate mentre Postecoglou suona i cambiamenti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Stasera il Tottenham esordirà in Europa League in casa contro il Qarabag. L'allenatore Angeha affermato di vincere sempre trofei nella sua seconda stagione in un club, e questa potrebbe essere la scommessa migliore per gli Spurs in termini di trofei. I londinesi del nord hanno avuto un inizio mediocre in Premier League e sono al decimo posto. Notizie sulla squadra degli Spursha apportato seialla squadra che sabato ha battuto il Brentford per 3-1, tra cui gli adolescenti Archie Gray e Lucas Bergvall. Entrano anche Pape Sarr, Radu Dragusin, Yves Bissouma e Ben Davies. Cristian Romero è escluso del tuttoDejan Kulusevski, Pedro Porro, Destiny Udogie, James Maddison e Rodrigo Bentancur vanno in panchina.