Follia a Milano entra in banca con una pistola infilata nei pantaloni poi la estrae | È solo un giocattolo

(Di giovedì 26 settembre 2024)– È arrivato nella suadi fiducia per effettuare alcune normali operazioni allo sportello. Altri clienti in coda, però, si sono accorti che aveva unache spuntava dalla cintura deie hanno chiamato il 112, convinti che quell'uomo stesse per compiere una rapina. Invece il cinquantottenne italiano, incensurato, ha candidamente ammesso che si trattava di un'armae che non voleva aggredire nessuno: identificato e perquisito, è stato denunciato dai carabinieri. In largo dei Gelsomini Il singolare episodio è andato in scena nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre, quando il cinquantottenne, che non risulta in cura per problemi psichiatrici, èto in un istituto di credito di largo dei Gelsomini e si è diretto verso la cassa. Alcuni clienti hanno notato l'arma e hanno allertato i carabinieri.