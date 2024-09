Fiumicino celebra Sant’Ippolito

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – “Il Comune diè lieto di invitare la cittadinanza a partecipare allazione in onore di S. Ippolito Martire, Patrono della Città, che si terrà il prossimo sabato 5 ottobre alla presenza del Sindaco Mario Baccini e delle autorità civili e religiose. Il rito sarà officiato da Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto S. Rufina“: è quanto si legge in una nota del Comune. Chi era? La vera storia del vescovo martire patrono diIl programma La processione prevista alle 17.00, partirà dal sagrato della Parrocchia S. Maria della Divina Provvidenza in Via della Scafa, accompagnata dalla Banda Musicale della Pro Loco di