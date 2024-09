Eventi meteo estremi sempre più frequenti Mario Tozzi | Il clima è cambiato e la colpa è dell’uomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Firenze, 26 settembre 2024 – “Ile la responsabilità è”. Non usa mezze parole, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo ma prima di tutto geologo. Le dinamiche della natura sono pane quotidiano per gli scienziati comeche studiano la Terra in tutte le sue componenti. Cosa sta accadendo negli ultimi anni? "Glirologici hanno preso questo andamento estremo. L’alluvione in Emilia Romagna doveva essere a cadenza millenaria e invece è avvenuta dopo due anni dalla precedente Ilcambia, prima responsabilità è, per tutte quelle emissioni di gas nell’atmosfera”.