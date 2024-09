Duecento al via | il Trofeo Città di Lucca ha fatto il pieno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024),26 settembre 2024 - Il numero massimo dei corridori che possono prendere il via è 200, ebbene il 53°di-Ricordando Giacomo Puccini (a 100 anni dalla sua morte) hailessendo 199 gli atleti iscritti. Un grande successo e tanta attesa per la gara nazionale élite e under 23 in programma domenica 29 settembre che ha il privilegio (nemmeno il Giro d’Italia ci è riuscito) di fissare il proprio arrivo sul viale delle celebri Mura di, il posto più bello d’Italia per la bicicletta. Si concluderà qui grazie alla collaborazione garantita dal Comune die alla società organizzatrice U.C. Lucchese 1948 presieduta da Angelo Battaglia, con suo padre Gianfranco presidente onorario, questo evento di prestigio i cui organizzatori sono disponibili ad allestire, in caso di assegnazione, il Campionato Italiano élite e under 23 nel 2026.