Dalla Regione un milione di euro per l’installazione di colonnine elettriche

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – È partito il nuovo bando dellaLazio volto a migliorare la qualità dell’aria e a favorire la transizione energetica: contributi a fondo perduto, in totale undi, diretti ai comuni del Lazio – esclusa Roma Capitale – perdidi ricarica elettrica per le automobili. La quota complessiva messa a disposizione verrà suddivisa in cinque parti uguali, una per ogni provincia di appartenenza, allo scopo di offrire una equa ripartizione del contributo su tutto il territorio regionale. La somma massima concedibile, che potrà coprire il totale delle spese sostenute, è stabilita in relazione alla popolazione residente di ciascun comune: si va dai 60milaper chi supera i 35mila abitanti, ai 20milaper i centri fino a 10mila persone. C’è tempo fino al 31 ottobre 2024 per presentare le domande.