Cosa penso di loro | Katia Ricciarelli stronca Il Volo E ne ha un po’ per tutti L’intervista

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nuovo scossone nel mondo della musica italiana: dopo la recente faida tra Fedez e Tony Effe, che ha diviso i fan, una nuova polemica scuote il panorama musicale. Questa volta al centro dell’attenzione sono le dichiarazioni di, una delle voci più iconiche della lirica italiana, che ha commentato senza mezzi termini il trio de Il. Parole taglienti che non sono passate inosservate, facendo esplodere una vera e propria bufera tra gli appassionati. Analizziamole nel dettaglio. Doccia fredda per Il: i fan si ribellano Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono trovati al centro di questa polemica dopo aver appreso dalle pagine dei giornali le dichiarazioni di. Il trio, conosciuto a livello internazionale per leesibizioni, non ha ancora risposto ufficialmente, né tramite i social né attraverso la casa discografica.