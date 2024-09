Cosa è successo prima degli omicidi Strage di Nuoro il racconto del figlio 14enne sopravvissuto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) C’è ancora tanto dolore per ladi, dove in via Ichnusa Roberto Gleboni ha ammazzato la moglie, la figlia 26enne e ildi 10 anni, oltre al vicino di casa. Ora è ilalla mattanza ad aver rotto il silenzio sul terribile giorno. Ricordiamo che è rimasta ferita anche la nonna dei ragazzi, ovvero la madre di lui, che è stata ricoverata in ospedale. Dopo ladiilha voluto dire subito qualalle forze dell’ordine, quando hanno deciso di accompagnarlo nel nosocomio per le cure del caso. Anche se fortunatamente ha avuto solo una ferita di striscio ed era stato proprio l’adolescente a far entrare in casa le forze dell’ordine. Leggi anche:di, ancora dolore dopo la morte del piccolo Francesco.