Ciclista travolto da un’auto | è gravissimo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una macchina brucia la rotonda sulla strada provinciale Monza-Trezzo, a Bellusco, e travolge il. In sella. M.M., 80 anni, viene sbalzato a terra, le sue condizioni sono gravi. Per trasportarlo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è atterrato l’elisoccorso, diversi i traumi riportati dal pensionato, che ora lotta fra la vita e la morte. Al volante, una 60enne di Mezzago. Secondo la ricostruzione della polizia locale Brianza Est, l’automobilista non avrebbe dato la precedenza, centrando l’anziano. La donna si è fermata a prestare soccorso. È il secondo grave incidente a pochi giorni di distanza sulla Sp2. Martedì della scorsa settimana a perdere la vita era stato un moto, colpito dapirata e finito sotto a un tir di passaggio. Il responsabile era stato rintracciato nella notte dagli agenti, a Cornate.