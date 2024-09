Cavani | Incompiuto a Palermo eroe a Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) La sfida tranei sedicesimi di finale di Coppa Italia porta alla mente l’indimenticabile figura di Edinson, che ha vestito entrambe le maglie ma ha trovato la sua vera consacrazione sotto il Vesuvio. Arrivato in azzurro nel 2010 per 19 milioni di euro,è stato un vero e proprio alieno per il calcio italiano, segnando alcuni dei momenti più spettacolari nella storia del. In soli tre anni, dal 2010 al 2013, il Matador ha scritto pagine indimenticabili della storia del club partenopeo, regalando goal, emozioni e prestazioni che lo hanno reso un’icona per i tifosi azzurri. Otto triplette, la magia contro il Lecce al 93’, i quattro goal al Dnipro: questi sono solo alcuni dei picchi raggiunti dacon la maglia del