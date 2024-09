Autonomia Conte | Riforma alimenta burocrazia cittadini contro

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il leader del M5S, GiuseppeROMA – “Abbiamo consegnato le sottoscrizioni del referendum per l’differenziata, procediamo spediti. E’ un grande successo per quanto riguarda la raccolta delle firme. Abbiamo constatato che isono molto sensibili nel contrastare questo progetto che frammenta l’Italia, impoverisce tutte le regioni, tutti i territori dal nord a sud, e riempie di burocrazie: ne avremo 21 e questo impoverisce tutta l’Italia”. E’ quanto ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, a margine del deposito delle oltre 1,3 milioni di firme per il referenduml’differenziata in Cassazione. L'articolo: “” L'Opinionista.