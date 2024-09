AEW | Hook ritira il titolo FTW la fine di un’era a Dynamite Grand Slam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il regno dicome campione FTW e la difesa contro Roderick Strong Il giovane talentoha recentemente concluso il suo regno come campione FTW nella All Elite Wrestling (AEW) in un modo che nessuno si aspettava. IlFTW, creato originariamente dal padre di, Taz, durante la sua permanenza nella ECW, ha trovato una nuova casa nella AEW e un degno campione in. Durante l’episodio di AEWha difeso con successo la cintura contro Roderick Strong. Questo match ha segnato non solo una vittoria importante per, ma anche l’inizio di una serie di eventi sorprendenti che hanno scosso il mondo del wrestling. Un gesto inaspettato e la decisione shock diDopo la conclusione del match, gli spettatori hanno assistito a due momenti che hanno lasciato tutti a bocca aperta.