WWE | Gli A-Town Down Under pronti a prendersi i titoli di coppia NXT i campioni finiscono al tappeto

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Grayson Waller e Austin Theory sono tornati ad NXT e lo faranno ancora fino all’8 Ottobre, data fissata per il loro match titolato contro idiNXT Axion e Nathan Frazer. Il duo di Smackquesta notte ha tenuto un “Grayson Waller Effect” i cui ospiti sono stati proprio idie inevitabilmente gli animi si sono accesi. Problemi diGrayson Waller ha provato a provocare gli avversari dicendo che sarebbero delle grandi aggiunte al roster di Smack, ma in singolo visto che la loroè destinata a durare poco (per via di alcuni problemi avuti recentemente). Frazer ha rigirato la frase, dicendo che guardando Smackè chiaro che manca poco e uno degli A-pugnalerà l’altro alle spalle, mentre i Fraxiom sono più uniti che mai.