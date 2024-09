Uccise un bimbo di 5 mesi pitbull azzanna anche l’educatrice del canile Usata una pala per fermarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ildi 8 anni che lo scorso maggio hato e ucciso un bambino di 5zzolo Vercellese, ha aggreditocinofila deldi Borgo Vercelli dove è stato portato dopo l’aggressione. Il direttore del, Massimo De Maio, che era lì in quel momento, ha raccontato a Quotidiano.net che la sua collaboratrice è statata gravemente alla coscia: “Ho trovato unada muratore e ho colpito il cane con quella, per staccarglielo di dosso. Poi con un cappio rigido l’ho rinchiuso nel box”. E ha proseguito: “il cane era fuori dalla gabbia perché la stavamo pulendo. Alessandra era in piedi, ilè arrivato e le si è avventato contro, all’improvviso. Lo abbiamo messo sotto osservazione, non si è mai dimostrato aggressivo. Lo vedevo scodinzolare. Nessuno si poteva aspettare una cosa del genere”.