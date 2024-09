Turisti dispersi in Valdicecina ricerche a tappeto Giani | Chiesto lo stato di emergenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Montecatini(Pisa), 25 settembre 2024 – Che fine hanno fatto Sabine e Noah? E’ la domanda che un po’ tutti, dai vigili del fuoco ai tanti volontari impegnati nelle, si stanno facendo da ieri. Nonna e nipotino, 62 anni e 5 mesi, sono ancora. Travolti dalla furia dello Sterza in una notte di fine settembre. Li stanno cercando tutti da ore. Squadre di terra, sommozzatori, fluviali, Tas, cinofili, droni e nucleo elicotteri. Potrebbero essere ovunque, anche a chilometri di distanza dal luogo in cui si trovavano insieme alla famiglia. Il padre e la madre di Noah, Alexander Wagner, 33 anni, e Mona Kingbauer, 37 anni, e il nonno materno Peter Kingbauer, 62 anni, alloggiavano da circa 10 giorni all’interno di un casolare in località La Gabella, comune di Montecatini, un pugno di anime a cavallo tra le province di Pisa e Livorno.