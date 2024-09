Tragedia a scuola | Tommaso si accascia a terra e muore a 14 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024)frequentava il primo anno dell’indirizzo di “Gestione Ambientale risanamento acque”, un percorso scolastico appena iniziato e che prometteva di essere l’inizio di una nuova avventura. Il ragazzo si è sentito male all’improvviso intorno alle 8:45, appena entrato a. Dopo essersi diretto al bagno,è uscito per poirsi improvvisamente nel corridoio. I primi a soccorrerlo sono stati uno studente e due insegnanti, uno dei quali ha tentato di rianimarlo con il massaggio cardiaco e con il defibrillatore della. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare. Allertato il 118, l’ambulanza è arrivata in pochi minuti, maè morto prima di raggiungere l’ospedale Santa Croce. La malattiasoffriva di una patologia cardiaca congenita ed era in lista per un trapianto.