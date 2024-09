Toscana nonna e bimbo di 5 anni ancora dispersi dopo il nubifragio | nessuna traccia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le ricerche continuano, ma dellaSabine e del suo nipotino Noah, di soli 5 mesi, non si hannonotizie. Lunedì 23 settembre, intorno alle 21, la piena del torrente Sterza, che scorre tra le colline di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, li ha travolti, portandoli chissà dove. Il padre, la madre e il nonno del piccolo, invece, sono riusciti a mettersi in salvo aggrappandosi ai pilastri del portico della loro abitazione e agli alberi nei dintorni. Originari di Monaco di Baviera, erano in vacanza inda dieci giorni. Le operazioni di ricerca coinvolgono oltre cento persone tra vigili del fuoco, squadre di Pubblica assistenza e Croce Rossa. Sono in azione anche droni, un elicottero dei pompieri e unità cinofile. Le ricerche si estendono anche più a valle, fino alla foce del fiume Cecina, affluente dello Sterza.