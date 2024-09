Torna l’epopea del ‘Pvlon matt’ Il poema eroicomico contadino che ha segnato gli studi sul dialetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) IlPaolone impazzito per amore (Pvlòn matt) si scrolla di dosso la polvere dei secoli (ben cinque) e cerca nuove empatie per le sua pene. Alfiere della sua riscoperta l’Archivio di Stato di Cesena che sabato 28, alle 10,30 - con un’apertura straordinaria - insieme alla casa editrice La Mandragora, l’Istituto Friedrich Schurr e il patrocinio della Regione, presenta la seconda edizione deldialettale che tanto ha contribuito aglisull’anticoromagnolo. "IlPvlon matt - spiega il direttore dell’Archivio Storico Gianluca Braschi - risale ai decenni tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, ed è una testimonianza preziosa della letteratura popolare in, che combina l’ironia e la comicità con elementi epici e narrativi.