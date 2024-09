Scossa di magnitudo 1 6 a Pozzuoli | epicentro in via Vecchia San Gennaro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Alle ore 3:06 della notte scorsa, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato unadi terremoto di1.6, con, precisamente in viaSan. Il movimento tellurico, sebbene di bassa intensità, è stato avvertito in alcune aree limitrofe. Il territorio dei Campi Flegrei, di cuifa parte, è noto per essere una zona vulcanicamente attiva, soggetta a frequenti fenomeni sismici di lieve entità, spesso collegati ai movimenti del suolo e all’attività vulcanica sotterranea. Al momento, non sono stati segnalati danni o feriti, ma le autorità competenti continuano a monitorare la situazione per valutare eventuali sviluppi. Questo nuovo evento sismico si inserisce in un quadro di continua attenzione sulla zona, dove la popolazione è costantemente informata e preparata a fronteggiare tali fenomeni naturali.