Prima morte da encefalopatia equina orientale a New York Gli esperti | Non esistono cure

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A NewCity è arrivata la conferma del primo decesso per encefalite(EEE) nello Stato in dieci anni. Il caso, diagnosticato il 20 settembre, riguarda un residente della contea di Ulster, lungo il fiume Hudson. Questa malattia, trasmessa dalle zanzare infette, non ha. La governatrice Kathy Hochul ha descritto il rischio di contagio come una “minaccia imminente per la salute” e ha annunciato misure urgenti per proteggere i cittadini. Tra le iniziative previste ci sono bonifiche delle aree verdi per ridurre la popolazione di zanzare, la distribuzione di repellenti per insetti nei parchi e campeggi statali, e campagne di sensibilizzazione per informare i residenti sui rischi associati alla malattia.